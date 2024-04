Куриоз: Феновете на Барселона хвърлят предмети по собствения си автобус, объркали го с този на ПСЖ (ВИДЕО)

Феновете на Барселона се събраха преди реванша с Пари Сен Жермен в Шампионска лига. Привържениците на каталунците приветстваха автобуса на отбора...поне някои.

Други са започнали да хвърлят предмети по возилото, обърквайки го с това на парижани.

Все пак по автобуса няма сериозни щети и тимът е стигнал без проблеми до стадиона за реванша с ПСЖ. Преди седмица Барса взе победа с 3:2 като гост, но все пак ще има трудна задача тази вечер.

🚨 Barcelona fans confused their own team bus was the PSG one and started throwing water bottles and projectiles at their own players 💥



These people genuinely have negative IQ 😭pic.twitter.com/TNisqUiTO1