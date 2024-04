Килиан Мбапе: Горд съм с ПСЖ, мечтая да спечеля Шампионската лига с този отбор

Звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе заяви, че за него е въпрос на чест да помогне на тима си да спечели Шампионската лига.

Мбапе вкара два гола за победата на парижани с 4:1 като гост на Барселона, която класира тима за полуфиналите в най-престижния клубен турнир с общ резултат 6:4. След двубоя той заяви, че не мисли за бъдещето си, а само как да помогне на ПСЖ да спечели трофея в Шампионската лига. Смята се, че със сигурност той ще напусне тима през лятото, като се очаква да подпише с Реал Мадрид.

"Мечтая да спечеля Шампионската лига за Париж. Винаги съм бил горд да играя за този отбор, още от първия ми ден тук. Имаме още една стъпка преди финала на "Уембли". Трябва да останем спокойни", каза голямата звезда на френския футбол.

На полуфиналите ПСЖ ще срещне германския Борусия (Дортмунд), който в другия четвъртфинал отстрани Атлетико Мадрид с общ резултат 5:4 от двата мача.

"Днес отстранихме един чудесен отбор, но дори да бяхме отпаднали, това нямаше да ме накара да бъда по-малко горд парижанин. Сега, във вечери като тази обаче, се чувствам дори още по-горд. Щастливи сме, че победихме такъв отбор като Барселона и че сме една крачка по-близо до финала. Тази победа е за всички наши фенове у дома, които могат да се гордеят", обясни Мбапе.

