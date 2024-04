Верстапен със специална каска за американските състезания

Трикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен показа специалната каска, с която ще се състезава в трите състезания на територията на Съединените щати тази година. Тя ще бъде използвана за първи път в Маями следващата седмица, след което ще я видим в Остин в средата на октомври и в Лас Вегас в края на ноември, пише Спортал.

Основният дизайн на каската е идентичен с този, който нидерландецът използва през последните години. Цветовата схема обаче е променена и включва американски мотиви, включително знамето на Съединените щати и общ пезайжа от Маями, Остин и Лас Вегас.

Основата на каската е тъмно съня, а тя включва общо типичните за Щатите червено, бяло и светло синьо. Разбира се цялостното оформление е направено така, че каската да включва всички спонсори на Ред Бул и логото на компанията.

Max's special helmet for all the 3 US Grands Prix this season! 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/t8ZCbSXaF8