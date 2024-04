УЕФА с любопитна забрана за Евро 2024

Футболните фенове няма да могат да внасят плодове на стадионите по време на мачовете от Евро 2024. За взетото от УЕФА решение съобщи "Мирър".

Европейското първенство започва на 14 юни в Германия, а според информациите няма да бъде позволено внасянето на „течности - напитки, пълнители за електронни цигари и други, както и всякакви храни, включително плодове - ябълки, банани, портокали и др.”.

Очаква се екипите за сигурност да претърсват щателно багажа на запалянковците преди влизане на стадиона и забранените предмети да се оставят отвън.

Освен това ще бъде забранено пушенето и вейп устройствата. Германия легазилира употребата на марихуана, но на стадионите тя няма да бъде позволена.

