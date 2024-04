Стана ясно кога и срещу кого Гришо започва участието си в Мадрид

Григор Димитров стартира утре участието си на Мастърс турнира в Мадрид. Той ще се изправи срещу 18-годишния чех Якуб Меншик, а мачът им се очаква да започне някъде около 17:00 часа българско време.

Срещата между Димитров и Меншик е четвърта от програмата на Stadium 3, където мачовете започват в 12:00 българско време.

Меншик в момента се намира на 74-то място в световната ранглиста и е един от суперталантите, които играят чудесно през тази година.

На Australian Open той беше изключително близо до първата си победа над тенисист от топ 10 срещу Хуберт Хуркач, но отпадна в изключителен 5-сетов трилър във втория кръг в Мелбърн.

Все пак първата победа над представител от първата десетка не закъсня. На турнира в Доха през февруари 18-годишният талант успя да надвие Андрей Рубльов на четвъртфиналите с 6:4, 7:6(6), а впоследствие достигна и до финала на надпреварата, където бе спрян от Карен Хачанов след 6:7(12), 4:6.

Димитров и Меншик не са се срещали до този момент.

Програма за Stadium 3, начало 12:00 часа българско време:

Виктория Азаренка - Сара Сорибес Тормо

Йелена Остапенко - Мария Карле

Даниил Медведев - Матео Арналди

Григор Димитров - Якуб Меншик

Камерън Нори - Жоао Фонсека

Impressive debut from 18yo Jakub Mensik in Madrid.



6-4, 7-6(3) on Hanfmann.



He can surely move and play well on clay as well.



Gets Dimitrov in R2 🔥🍿 pic.twitter.com/gYakUsta8T