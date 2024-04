Реал Мадрид се доближи на 4 точки от титлата след победа в Сан Себастиан

Реал Мадрид се доближи на 4 точки от титлата в Ла Лига след минимален успех в гостуването си на Реал Сосиедад с 1:0 на "Реале Арена". Единственото попадение в мача отбеляза Арда Гюлер през първото полувреме. Карло Анчелоти бе дал почивка на доста от титулярите по различни причини и в стартовия състав на Белия балет започнаха Кепа, Фран Гарсия, Гюлер, Дани Себайос, Хоселу и Браим Диас. Едва в заключителните 15-20 минути на терена се появиха Рюдигер, Камавинга, Валверде и Винисиус.



Първият съдийски сигнал бе даден от легендата на испанския футбол Давид Силва, който завърши кариерата си именно в Реал Сосиедад, но не успя да се сбогува, тъй като получи тежка травма на коляното и бе опериран.

#RealMadrid takes part in the tribute to David Silva.#RealSociedadRealMadrid