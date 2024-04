Странен инцидент: Летяща бухалка контузи фен по време на мач (ВИДЕО)

Странен инцидент беляза двубоя между Чикаго Къбс и Бостън Ред Сокс (4:5) от бейзболното първенство на САЩ.

В края на третия ининг Танър Хук хвърли топката с над 140 км/ч, а съперникът му Мигел Амая замахна, но не успя да я уцели. Освен това бухалката му полетя над предпазната мрежа, озова се в публиката и удари фен по главата.

"На пострадалия е оказана бърза медицинска помощ. Тръгнал си е от Фенуей Парк без сериозни наранявания", съобщи журналистът на "Бостън Хералд" Мак Серуло.

Случаят повдигна отново въпроса дали от Мейджър Лийг Бейзбол (МЛБ) не трябва да увеличат височината на предпазните мрежи, което се обмисляше заради други инциденти в миналото.

Houck strikes out Amaya as his bat goes flying afterwards pic.twitter.com/1me1WNNPnP