Тежки сблъсъци между привърженици на Арсенал и Тотнъм (ВИДЕО)

В неделя следобед Арсенал постигна изключително важна победа над големия си лондонски противник Тотнъм с 3:2.

След мача в социалните мрежи се появиха множество кадри на грозни сцени и физически сблъсъци между привърженици на двата отбора пред стадиона.

Местните медии твърдят, че причина за това е станал фен на Арсенал, който се е намирал в зоната с най-верните фенове на Тотнъм и с последния съдийски сигнал е свалил суитчъра си и е показал, че отдолу е с фланелка на "артилеристите".

Това предизвикало суматоха сред привържениците на Тотнъм и той е бил подгонен.

Пред стадиона тежко екипирани полицаи са се опитали да въдворят ред, но в крайна сметка са упражнили насилие с палки и други помощни средства.

На видеото се виждат няколко фена, които са свалени на земята.

За момента няма информация относно задържаните след тези сцени и колко на брой са те.

Really awful scenes in aftermath of the North London Derby as police attack angry Spurs supporters after an Arsenal fan was found in the home end.



It doesn’t have to be this way.pic.twitter.com/1pTvhUglIq