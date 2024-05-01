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Спортът по ТВ в сряда (1 май)

1 Май, 2024 07:30 415 0

Спортът по ТВ в сряда (1 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (1 май) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
13.30 „Кремонезе“ - „Пиза“ Нова спорт
16.00 „Катандзаро“ - „Венеция“ Нова спорт
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, жени Евроспорт 2
17.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, „Перуджа“ - „Монца“ МАХ Спорт 4
18.45 „Ботев“ (Пд) – ЦСКА Диема спорт
19.00 ПАОК - „Олимпиакос“ Диема спорт 3
19.00 „Леко“ - „Сампдория“ Нова спорт
19.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, „Мурсия“ - „Сарагоса“ Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, плейоф от първенството МАХ Спорт 3
20.45 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Милано“ МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.45 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Уникаха“ Нова спорт
22.00 „Борусия“ (Дортмунд) – ПСЖ Би Ти Ви Екшън
02.00 НХЛ, мач от плойфите МАХ Спорт 2


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