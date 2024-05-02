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Спортът по ТВ в четвъртък (2 май)

2 Май, 2024 07:30 489 0

Спортът по ТВ в четвъртък (2 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (2 май) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
14.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, жени Евроспорт 2
18.45 „Хебър“ - „Лудогорец“ Диема спорт
19.45 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1
21.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.30 „Челси“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2
21.45 Баскетбол, „Макаби“ (ТА) - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 2
22.00 „Рома“ - „Байер“ МАХ Спорт 3
22.00 „Марсилия“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 4
22.00 „Астън Вила“ - „Олимпиакос“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Фиорентина“ - „Брюж“ Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", първи ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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