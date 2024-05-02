Спортът по ТВ в четвъртък (2 май)

Роналдо и Садио Мане пратиха Ал Насър на финал за Купата на краля в Саудитска Арабия

Ал Насър победи Ал Халеей с 3:1 и се класира за финала на Купата на краля в Саудитска Арабия. Там съперник ще е Ал Хилал. Двете големи звезди на до ...