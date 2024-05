Трети треньор отказа на Байерн Мюнхен

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник е отхвърлил предложението на Байерн Мюнхен и няма да поеме отбора от новия сезон, информира Кристиан Фалк от BILD. Ръководството на баварците водеше преговори с 65-годишния специалист, който трябваше да замени Томас Тухел през лятото.

До подобен ход обаче няма да се стигне и баварският колос ще трябва да продължи търсенето на нов наставник.

