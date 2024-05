Жозе Моуриньо е отхвърлил няколко оферти заради Байерн Мюнхен

Жозе Моуриньо е отхвърлил няколко предложения от клубове, за да изчака предложение за работа от страна на Байерн Мюнхен, съобщава Билд в четвъртък.

Португалският специалистът смята клуба от Германия за привлекателно място за продължаване на треньорската си кариера, само няколко месеца след раздялата си с италианския Рома.

Ръководството на баварците все още обмисля дали да започне преговори с Моуриньо заради подчертано защитния стил, който практикуват водените от него отбори.

Томас Тухел ще напусне поста си на старши треньор на Байерн след края на сезона. Ралф Рангник отказа да заеме мястото на Тухел на "Алианц Арена" в Мюнхен и ще продължи да работи като селекционер на националния отбор на Австрия.

José Mourinho has recently rejected a few inquiries because he's eyeing the Bayern job which would be appealing to him. However, it is questionable whether the club would consider him due to his defensive style of football and his huge ego [@BILD] pic.twitter.com/FBdORgm7DO