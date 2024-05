Тен Хаг: Опитахме се да вземем Хари Кейн в Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед е направил опит да привлече Хари Кейн от Тотнъм през миналото лято, призна мениджърът Ерик тен Хаг. До сделка обаче не се стигна, а по-късно нападателят премина в Байерн (Мюнхен).

Информации за взаимния интерес между Кейн и клуба от “Олд Трафорд” имаше още след края на сезон 2022/23 г. Сега Тен Хаг потвърди това.

“През последното десетилетие и конкретно в настоящия период не успяваме винаги да взимаме тези футболисти, които искаме - заяви нидерландецът пред “Скай Спортс”. - Трябваше да направим избор примерно за талант като Расмус Хойлунд. Има нападател (като Хари Кейн - б.р.), който вече се е доказал и ние го искахме, но не успяхме да го вземем. Тогава се насочихме към Расмус. Да, знаем, че Кейн ти гарантира 30 гола. Но мисля, че и Хойлунд ще стигне до неговото ниво, но му е нужно време. Не е честно да ги сравняваме. Никога не бих го направил, защото те са различни”.

"I saw a striker who's already proved himself, who we wanted to sign... we couldn't get him" 👀



Erik Ten Hag reveals he was keen to sign Harry Kane, before his move to Bayern Munich 😯 pic.twitter.com/i2pSGrDLkl