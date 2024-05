Килиан Мбапе си избра къща в Мадрид, в нея са живели Рамос и Роналдо

Отдавна е ясно, че е въпрос на време да бъде обявен трансферът на Килиан Мбапе в Реал Мадрид. Французинът обаче вече се подготвя за живота в испанската столица. След месеци на търсене най-накрая той е избрал къща, в която ще живее, твърди испанското издание Vozpopuli.

Любопитното е, че тя е собственост на бившия му съотборник в ПСЖ - Серхио Рамос, който изкара най-добрите си години в кариерата именно в Реал Мадрид.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is finalizing the purchase of Sergio Ramos' former mansion in Madrid for €18M. @voz_populi 🏡 pic.twitter.com/5IUWnSRDkY