Новият собственик на Ман Юнайтед е взел решение за Ерик тен Хаг

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Ерик тен Хаг, може да остане начело в английския клуб и през следващия сезон, съобщава The Athletic.

Според източника, ръководството на клуба, най-вече в лицето на новия съсобственик сър Джим Ратклиф, възнамерява да задържи 53-годишния нидерландец и догодина. Новите собственици на Манчестър Юнайтед смятат, че уволнението на Тен Хаг и търсенето на нов ще изисква допълнителни инвестиции.

Информацията гласи още, че от INEOS са установили и истинската причина за трудностите на Тен Хаг, която се крие в предишното ръководство на клуба, което не е успяло да осигури добри основи за успеха му в Юнайтед.

Тен Хаг ръководи Манчестър Юнайтед от лятото на 2022-а година, като спечели Карабао Къп и завърши в Топ 4 в първия си сезон. През тази кампания, обаче, „червените дяволи“ отпаднаха още в груповата фаза на турнира, а отборът заема шесто място във временното класиране на Висшата лига с 54 точки в 34 мача и няма да успее да се класира за ШЛ догодина. Все пак, Юнайтед ще има шанс да спечели трофей, тъй като ще играе с градския си съперник Манчестър Сити във финала за ФА Къп.

