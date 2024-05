Дейвид Бекъм иска да събере Роналдо и Лионел Меси в Интер

Собственикът на Интер Маями Дейвид Бекъм проучва възможността за трансфер на португалската звезда Кристиано Роналдо от А Насър, обяви известният саудитски журналист Абдулазиз Ал-Осаими.

Според информацията Бекъм е много запален по идеята да събере Роналдо и Лионел Меси в един клуб. Трябва да се отбележи и, че през есента на 2022 година, когато португалецът игра за Манчестър Юнайтед, медиите съобщиха, че Бекъм вече е провел разговори с нападателя.

През настоящия сезон Роналдо участва в 40 мача във всички състезания, като отбеляза 41 гола и направи 12 асистенции. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2025 година.

🚨 Inter Miami STILL wants to sign Cristiano Ronaldo. [@a_altamimi11] pic.twitter.com/3S7Q11o7xO

— TCR. (@TeamCRonaldo) May 5, 2024