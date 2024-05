Кайрен Уилсън е новият Световен шампион по снукър (ВИДЕО)

Кайрен Уилсън спечели Световното първенство по снукър за 2024 г. Той триумфира с 18-14 над Джак Джоунс в понеделник в Шефилд.

32-годишният англичанин стана най-новият крал на Крусибъл, след като издържа късна битка в решаващия за титлата сблъсък.

Уилсън, който прибра чека на победителя от 500 000 паунда, умело съхраняваше преднината си, след като в началото си осигури убедително предимство от 7-0.

Шампионът се изкачи до 3-тото място в ранглистата. Джоунс пък вече е 14-ти след скок от 30 позиции.

