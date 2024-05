Футболист на Ман Юнайтед обидил Тен Хаг, грози го сурово наказание

Футболистът на Манчестър Юнайтед Антони е обидил мениджъра на "червените дяволи" Ерик тен Хаг в общ чат на отбора, съобщава Brazil Football. След това скрийншот на грубия коментар от бразилеца е показан на нидерландския наставник от друг играч.

Очаква Ерик тен Хаг да проведе разговор с футболиста в съвсем близко бъдеще. Възможно е Антони да бъде наказан да не играe до края на този сезон.

🚨Antony is at risk of being suspended for the rest of the season.



The player called ten Hag a “bald egg head” in the team’s group chat. A screenshot was then shared to the manager by an unknown player.



ten Hag will speak with Antony after today’s match.



(via; @globosport) pic.twitter.com/lyPzvmzxX8