Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА

Волен Чинков ще ръководи дербито на 32-ия кръг в efbet Лига между Лудогорец и ЦСКА. Мачът е тази събота от 19.30 часа на "Хювефарма Арена" в Разград. На Гидженов ще помагат Иво Колев и Дениз Соколов, а Владимир Вълков ще е 4-ти съдия. За ВАР-а ще отговарят Георги Кабаков и Мартин Маргаритов.
Двубоят Левски - Черно море пък бе поверен на Радослав Гидженов.
Ето и всички съдийски назначения за срещите през уикенда:
32 кръг
10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Александър Костадинов Костадинов
11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Мартин Живков Богдев
12 май 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Стоян Христов Денев
13 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Радан Василев Мирянов
13 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Георги Спасов Славов
33 кръг, група 7-10 място
10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
7 Май, 2024 19:00 229 0
Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА
Мачът е тази събота от 19.30 часа на "Хювефарма Арена" в Разград
Волен Чинков ще ръководи дербито на 32-ия кръг в efbet Лига между Лудогорец и ЦСКА. Мачът е тази събота от 19.30 часа на "Хювефарма Арена" в Разград. На Гидженов ще помагат Иво Колев и Дениз Соколов, а Владимир Вълков ще е 4-ти съдия. За ВАР-а ще отговарят Георги Кабаков и Мартин Маргаритов.
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