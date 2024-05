Една от най-красивите тенисистки сложи край на спортната си кариера

Една от най-красивите тенисистки - Камила Джорджи сложи край на кариерата си, съобщава уебсайта на Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA).

32-годишната италианка не е направила официално изявление, но на страницата на ITIA името ѝ се появи в списъка на играчите, които се оттеглят. Посочва се, че италианката е решила да се оттегли от спорта на 7 май 2024 г.

Джорджи е победителка в четири турнира на УТА на сингъл, включително един от сериите Мастърс 1000. Най-високата позиция на тенисиста в ранглистата е 26-а.

Camila Giorgi has retired from professional tennis.



It’s sad to see her leave the sport so suddenly and quietly.



But in a way, it’s poetic.



She’s a woman of few words & always let her racquet do the talking.



🔹4 career titles



🔹1 WTA 1000 title



🔹Career high ranking #26… pic.twitter.com/MdJtrPulJJ