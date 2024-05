Съдба: Преди 2 г. фен на финала в Шампионската лига, а сега е големият герой на Реал Мадрид (СНИМКИ)

Финалът в Шампионска лига е мечта за всеки футболист. За героя на Реал Мадрид от мача с Байерн Мюнхен - Хоселу, обаче е истинско чудо. Само преди две години той пътува до Париж като фен, за да подкрепи от трибуните на "Стад дьо Франс" любимия си отбор. Облечен с фланелка на Дани Карвахал той отпразнува победата на Ливърпул с всички привърженици. Двамата са баджанаци, тъй като са женени за две сестри - Мелани и Дафне Канисарес.

Две години по-късно Хоселу отбелязва два гола за знаменития обрат, изпращайки Реал Мадрид на финала на Шампионската лига!

Миналото лято Хоселу изненадващо се присъедини към Реал Мадрид като заместник на Карим Бензема. Почти всички приеха с недоверие привличането му под наем от изпадналия в Сегунда дивисион Еспаньол. И по-скоро го отдадоха на липсата на друга опция. В договора за преотстъпване има опция за закупуване срещу 1,5 милиона евро и едва ли някой се съмнява, че тя ще бъде активирана.

Този сезон той има 17 попадения, въпреки че не получаваше много игрови минути. Впечатляващата му ефективност обаче затвори устите и на най-големите му критици.



След по-малко от месец 34-годишният Хоселу отново ще бъде на финал в Шампионската лига. Този път обаче не като фен.

Here’s Joselu supporting Real Madrid in Paris, Champions League final 2022.



Two years later, he’s sending Real Madrid to Champions League final after scoring a brace just before extra time.



❗️ He joined Real Madrid on loan from 2nd division Espanyol.



Football. 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/aQGdcaZksS