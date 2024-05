Два клуба от Серия А наддават за вратаря на България

Италианският Монца има интерес към стража на Черно море Иван Дюлгеров, който е и български национал. Това съобщава изданието Tutto Mercato, цитирано от gong.bg.

Бъдещето на титулярния страж на Монца Микеле ди Грегорио все още остава неясно, но е много вероятно италианският страж да напусне след края на сезона. Към момента Ювентус е лидер за пописа на 26-годишния страж, който прави страхотен сезон. Именно поради тази причина Монца вече търси усилено нов вратар, като скаутите на клуба са се спрели на Иван Дюлгеров, според TMW.

Българският национал, който е юноша на Черно море, е изиграл 31 мача през настоящия сезон за „моряците“ във всички турнири, в които е запазил 12 „сухи“ мрежи. Италианският журналист Николо Шира смята, че освен от Монца, интерес към Дюлгеров има от страна на още един елитен тим от Италия - Фрозиноне.





#Monza and #Frosinone are interested in #ChernoMore’s goalkeeper Ivan #Dyulgerov. #transfers