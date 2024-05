ЛЮБОПИТНО: Енот се появи на терена по време на мач (ВИДЕО)

Миеща мечка стана хит в социалните мрежи заради появата си на терена по време на мач от Мейджър Лийг Сокър. Енотът изскочи на игрището по време на мача между Филаделфия и Ню Йорк Сити при резултат 0:1. Животинчето създаде много трудности около улавянето му, като прекара по терена 161 секунди или над 2 и половина минути, пише Тема Спорт.

Със сигурност на финтовете, които направи срещу опитващите се да го хванат, биха завидели доста футболисти.

Иначе енотът бе на късмет на Ню Йорк, измъкнал победата с 2:1.

A raccoon invaded the pitch in the MLS 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4r1eoKMh5e

RACCOON ON THE FIELD!!!



MIDWEEK @MLS AT ITS FINEST pic.twitter.com/tO8AJUrkJw