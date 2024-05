Световноизвестна певица и звезда на американския футбол на романтична вечеря в Европа

Световноизвестната певица Тейлър Суифт и звездата на американския футбол (НФЛ) Травис Келси се наслаждават на своето малко бягство в Европа преди следващата серия от концерти на изпълнителката.

Двойката отлетя до езерото Комо, Италия, за да се наслади на вечеря на свещи точно пред луксозната вила от 17 век, в която са отседнали.

Тейлър и Травис бяха засечени от папараци, а на снимките изглеждат влюбени както винаги. Той, преметнал ръката си през рамото на Тейлър в един кадър, а в друг - двамата се държат за ръце, докато се разхождат по улиците на града.

„Не мога да разкрия информацията къде сме. Мога да ви дам континент. Аз съм в Европа“, сподели загадъчно състезателят.

Травис Келси пристигна в Париж миналия уикенд, за да присъства на неделното шоу на Тейлър Суифт.

Популярността на двойката в САЩ е огромна, затова и последователите им следят всяка тяхна крачка.

