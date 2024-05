Една от най-известните RnB и хип хоп изпълнителки бясна на игра

Една от най-известните RnB и хип хоп изпълнителки, Доджа Кет, зае страната на феновете на играта Fortnite и разкритикува цветущо разработчиците на играта в социалните мрежи. Тя нарече всички, които в момента се възползват от различните механики, които водят до не особено честно в играта "неудачници" и заяви, че играта няма да е толкова "срамна", ако всъщност хората, които имат умения в играта и опит във FPS жанра не трябва да се срещат с тях постоянно.

Разработчиците на големи игри рядко предприемат действия почти веднага, след като някоя знаменитост се изкаже за небалансираните функции, с които се сблъсква, но експлозивната тирада на секси изпълнителката може да е изключение; в сряда Doja Cat се обърна към X, за да заяви, че от страна на Fortnite е "ши**но срамно" да допуска тези механики.

Fortnite ще бъде едно от заглавията в Световното първенство по eSports в Саудитска Арабия през лятото, а наградният фонд за играта ще бъде 800 хил. долара.

FORTNITE WOULDN'T BE SO FUCKING EMBARRASSING IF THEY MADE LOBBIES WHERE PEOPLE WITH ACTUAL AIM SKILLS AND FPS EXPERIENCE DIDN'T DEAL WITH LOSERS USING FUCKING WATER BENDING AND CHAINS OF HADES. *