Никола Цолов далеч от точките на Имола

Никола Цолов имаше още едно разочароващо състезание във Формула 3, в което остана далеч от точките, финиширайки 26-ти в основната надпревара на „Имола“.

Българският пилот на АРТ потегли 14-ти, но още в първите метри загуби шест позиции и потъна до дъното на топ 20. Впоследствие той бе изпреварен и от Макс Естерсън в третата обиколка, а в четвъртата напусна трасето на „Тамбурело“, смъквайки се до 28-то място, пише Спортал.

След това той пробва да напредне и стигна до 23-та позиция, но в последните обиколки загуби скорост и бе изпреварен от Джошуа Дюфек, Пьотър Вижницки и Джоузеф Лоакс, за да завърши 26-ти. Така за пето поредно състезание Цолов остана далеч от точките във Формула 3.

