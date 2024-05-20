Илиан Илиев обяви националите, двама са дебютанти

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Румъния на 4 юни в Букурещ и със Словения на 8 юни в Любляна.

Дебютни повиквателни получиха Ертан Томбак от Славия и Серкан Юсеин от Крумовград. В състава се завръща крилото на Левски Марин Петков, както и Спас Делев от Лудогорец.

Ето и всички повикани футболисти:

Вратари: Димитър Митов (Сейнт Джонстън), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море)

Защитници: Живко Атанасов (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Ертан Томбак (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Християн Петров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Шльонск), Валентин Антов (Кремонезе), Петко Христов (Специя)

Полузащитници: Серкан Юсеин (Крумовград), Илиан Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия), Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Цволе), Светослав Ковачев (Ахмат)

Нападатели: Александър Колев (Крумовград), Спас Делев (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Кирил Десподов (ПАОК), Георги Русев (Сион), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол), Мартин Минчев (Ризеспор)