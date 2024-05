Байерн Мюнхен шокира - взема за треньор изпаднал от Висшата лига

Изпадналият от Висшата лига с Бърнли Венсан Компани е най-вероятният нов треньор на Байерн Мюнхен, информира Флориан Плетенберг. Твърди се, че 38-годишният специалист е много интересна опция за баварците, въпреки провала си с "виненочервените" през този сезон.

Част от ръкодството на германския колос вижда огромен потенциал в Компани, поради което преговорите вече са стартирали.

🔥🆕 News #Kompany x FC Bayern:



➡️ Kompany is currently a very interesting candidate for Bayern



➡️ Concrete talks have already taken place as revealed



➡️ Some Bayern bosses see a lot of potential in him!



Kompany has a serious chance of becoming the new Bayern coach. More… pic.twitter.com/YxVZRX6hz9