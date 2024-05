Скалата показа кадър от предстоящия му блокбъстър, в който ще играе ММА легенда

Дуейн Джонсън - Скалата показа кадър от предстоящия му холивудски блокбъстър, в който се превъплъщава в ролята на ММА легендата Марк Кър за филма "Смазващата машина", споделя sportal.bg.

Продуцентската компания “А24” публикува снимка в социалната мрежа Х, в която се вижда как Джонсън е претърпял пълна промяна на образа си за ролята на бившия шампион на UFC в две категории Марк Кър.

First look at Benny Safdie’s THE SMASHING MACHINE starring @TheRock and Emily Blunt. pic.twitter.com/GVC2XIHwGV