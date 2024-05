Юрген Клоп със сълзи на очи на прощалното си парти

Бившият мениджър на Ливърпул – Юрген Клоп, се завърна в града за прощалното си парти. Събитието, което носеше името „Вечер с Юрген Клоп” се проведе в една от най-големите зали в Ливърпул и бе разпродадено, а всички средства от билетите ще отидат в благотворителната фондация на клуба от Ливърпул.

По време на срещата си с феновете германският специалист не успя да сдържи емоциите си избухна в сълзи. Феновете имаха възможност да задават въпроси на Юрген Клоп, на които доскорошният мениджър на „червените” отговаряше с охота.

Това бе и последното от серията прощални събития на Клоп с феновете на Ливърпул.

Jurgen Klopp is an absolute legend.



Look how much the club means to him.



The man who finally ended our 31 year title drought.



Build him the statue 👌 pic.twitter.com/gO6A5CaWFh