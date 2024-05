Реал Мадрид обявява трансфера на Мбапе преди Евро 2024

Реал Мадрид планира да обяви трансфера на Килиан Мбапе преди началото на Евро 2024, пише Фабрицио Романо. Турнирът в Германия започва на 14 юни.

Първоначалното желание на "кралския клуб" беше такова, но след това се появиха опасения, че ПСЖ няма да позволи това. Договорът на нападателя с френския клуб е до края на юни. Парижани обаче няма да могат да спрат Реал да обяви привличането на Мбапе.

В момента на "Бернабеу" са фокусирани изцяло върху финала в Шампионска лига срещу Борусия Дортмунд в събота. Финалното решение на испанския клуб е в дните след него да бъде обявена и сделката с Мбапе.

