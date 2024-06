Куриозен момент на празненството на Реал в Мадрид

На куриозен момент станаха свидетели хората, които в неделната вечер следиха празненството на Реал Мадрид по случай триумфа в Шампионската лига. Както обикновено в такива случаи, тимът на Карло Анчелоти се качи на открит автобус, който премина през редица ключови места на испанската столица, за да финишира обратно на “Сантиаго Бернабеу”.

За това дейно помогна полицията, която се грижеше за реда. Като част от мерките пред рейса имаше конна полиция, а един от служителите беше бащата на футболиста Даниел Карвахал - Мариано Карвахал.

Nice story here as Dani Carvajal’s father Mariano, who is a policeman, is on a horse escorting Real Madrid’s celebratory bus parade. pic.twitter.com/29t1hKphDz