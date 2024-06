Реал Мадрид представи 15-ата купа и пред своите фенове на страхотен празник в Мадрид

Реал Мадрид отпразнува 15-ата европейска клубна титла с феновете по улиците на испанската столица, на емблематичния фонтан Сибелес и на своя "Сантяго Бернабеу".

През деня се проведе шампионският парад на „кралския клуб“. Той стартира от базата на тима във Валдебебас, а след това футболистите отидоха в катедралата „Света Богородица от Алмудена“, която се намира до кралския дворец в Мадрид. Там се отслужи празнична литургия в чест на тях, след което автобусът потегли към емблематичната Пуерта дел Сол в центъра на испанската столица, където хиляди привърженици на тима видяха 15-ата.

Последва посещение в кметството на Мадрид, а финалът на парада бе на емблематичния за „кралския клуб“ фонтан Сибелес, където тимът празнува по традиция спечелените трофеи. Там хиляди листчета полетяха във въздуха под съпровода на "We Are the Champions", а Тони Кроос предаде щафетата на Федерико Валверде, давайки му своя номер 8. Германецът изигра последния си мач в клубната си кариера именно във финала на Шампионската лига, спечелен срещу Борусия (Дортмунд).

"Много ви благодаря за цялата помощ, за цялата любов през тези десет години. Те бяха незабравими, за нас и за моя отбор", каза Кроос на феновете.

След празненството на фонтана на богинята Сибелес, тимът се насочи към изпълнения до краен предел „Сантяго Бернабеу“, където бе организирана заря в чест на футболистите.