Борусия Дортмунд с интерес към Илия Груев младши

Финалистът в Шампионската лига Борусия (Дортмунд) проявява интерес към българския национал Илия Груев-младши, съобщава журналистът Патрик Бергер от „Скай Германия“.

Представителят на дортмундци е бил Свен Мислинтат, който е известен като Диамантеното око, тъй като има умението да разпознава големите таланти във футбола. Благодарение на него на „Сигнал Идуна Парк“ през годините са привлечени Роберт Левандовски и Пиер-Емерик Обамеянг.

Илия Груев-младши е добре познато име в Германия. Той започва в местни отбори още от юношите, за да пробие в мъжкия футбол във Вердер. Тимът от Бремен продаде българския национал Лийдс през миналото лято. Трансферната сума не беше официално оповестена, но според информациите става дума за 6,5 милиона евро.

🇧🇬 Borussia Dortmund is one of many clubs watching Leeds United's defensive midflielder Ilia Gruev. Several observers from various clubs were present at the play-off final between Leeds and Southampton - including BVB squad planner Sven Mislintat.



