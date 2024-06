Новак Джокович официално приключи с "Ролан Гарос", загуби и първото място

Рекордьорът по спечелени титли от Големия шлем - Новак Джокович, официално потвърди, че се отказва от участие на „Ролан Гарос“. Причина за това е, че има скъсан медиален минискус на дясното коляно, след като сърбинът си е направил ядрено-магнитен резонанс.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

По-рано днес 37-годишният Джокович не проведе тренировка след петсетовата гладиаторска битка с аржентинеца Франсиско Серундоло, продължила близо 5 часа.

After Novak Djokovic's retirement from the Roland Garros, Jannik Sinner becomes THE NEW WORLD NO. 1! 🚨 pic.twitter.com/99GvLQeZZG