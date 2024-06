Братовчед на Григор Димитров впечатли с отиграване на Ролан Гарос (ВИДЕО)

Александър Василев, който е братовчед на звездата ни при мъжете Григор Димитров, впечатли с отиграване на Откритото първенство на Франция по тенис при юношите до 18 години.



17-годишният талант попадна във фокуса на вниманието с уникален прехвърлящ удар с гръб към мрежата при загубата от французина Тео Папамаламис с 2:6, 6:7(5) на юношеската надпревара на "Ролан Гарос".

Ударът впечатли публиката, както и организаторите, които качиха отиграването в официалния си канал, в който много рядко може да бъде видяно видео от юношеската надпревара.

Александър Василев е номер 54 в света до 18 години в момента. Той започна с две победи в квалификациите на "Ролан Гарос" - над французина Лени Кутурие и корееца Дон Юн Хуон, за да влезе в основната схема.

The juniors definitely have skills, take a bow Alexander Vasilev 👏#RolandGarros pic.twitter.com/bA9cHloqgM

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024