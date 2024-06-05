11.30 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 1
13.20 Волейбол, Германия – Япония МАХ Спорт 1
13.30 Минифутбол, осминафинал на европейското БНТ 3
16.10 Колоездене: "Критериум Дофине", четвърти етап, мъже Евроспорт 2
18.30 Минифутбол, осминафинал на европейското БНТ 3
19.00 Словакия – Сан Марино Диема спорт 2
20.00 Дания – Швеция Диема спорт 3
20.00 Норвегия – Косово Нова спорт
21.30 Белгия – Черна гора Диема спорт
21.30 Баскетбол, „Уникаха“ - „Мурсия“ Диема спорт 2
22.00 Франция – Люксембург Нова спорт
22.30 Испания – Андора Диема спорт 3
23.00 Минифутбол, осминафинал на европейското БНТ 3
23.30 Волейбол, Сърбия – Нидерландия МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 Волейбол, Франция – Италия МАХ Спорт 1
5 Юни, 2024 07:30 395 0
Спортът по ТВ в сряда (5 юни)
Ето какво може да гледаме днес
11.30 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 1
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