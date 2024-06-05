Спортът по ТВ в сряда (5 юни)

Подробности за новите патрулки на КАТ: BMW-та с почти 400 коня и Golf-ове "осмици" (ОБНОВЕНА)

По-рано днес министърът на вътрешните работи – Калин Стоянов връчи ключовете на 86 чисто нови автомобила за нуждите на полицаите по пътищата в с ...