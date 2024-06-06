Спортът по ТВ в четвъртък (6 юни)

Играч на Реал Мадрид с часовник за над милион и половина евро - СНИМКА

Играчите на Реал Мадрид спечелиха 15-а за клуба Шампионска лига и заслужено отпразнуваха успеха. По време на тържествата не всички погледи бяха вперен ...