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Спортът по ТВ в четвъртък (6 юни)

6 Юни, 2024 06:30 350 0

Спортът по ТВ в четвъртък (6 юни)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (6 юни) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Волейбол, България – Германия МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 1
13.45 Колоездене: "Критериум Дофине", пети етап, мъже Евроспорт 2
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
18.00 Минифутбол, четвъртфинал на европейското БНТ 3
19.00 Гибралтар – Уелс Диема спорт
21.00 Минифутбол, четвъртфинал на европейското БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", първи ден Евроспорт 2
21.30 Баскетбол, „Реал“ - „Барселона“ Нова спорт
21.45 Нидерландия – Канада Диема спорт 3
22.30 Минифутбол, четвъртфинал на европейското БНТ 3
23.30 Волейбол, САЩ – Италия МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.30 НБА, мач от финалния плейоф Диема спорт 2


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