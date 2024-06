Ювентус преговаря с Манчестър Юнайтед за трансфер

Ювентус преговаря с Манчестър Юнайтед за трансфера на Мейсън Грийнууд, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Играчът на "червените дяволи" вече е съобщил на своите близки и колеги, че иска да играе за клуба от Торино, а директорът на "бианконерите" Кристиано Джунтоли е започнал предварителни преговори с 20-кратния шампион на Англия чрез посредници.

Новият треньор на италианския гранд Тиаго Мота, чието назначение трябва да бъде официално потвърдено през следващата седмица, вече е одобрил потенциалния трансфер. Единствен проблем през осъществяване на сделката може да се окаже исканата сума от над 35 милиона евро за правата на 22-годишния Грийнууд.

🚨 Mason Greenwood has given the green-light on a move to Juventus. ✅



(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/aby7ONmBwi