Нагелсман съобщи кой и защо отпада от състава на Германия

Селекционерът на Германия - Юлиан Нагелсман обяви, че вратарят на Щутгарт Александър Нюбел отпада от окончателния състав за UEFA EURO 2024. Младият специалист стори това преди контролата с Гърция тази вечер.

В първоначалния си разширен състав Нагелсман повика 27 футболисти, като до тази вечер трябваше да вземе решение кой от тях ще напусне лагерна на Бундестима преди началото на турнира.

"Решението няма нищо общо с представянето на Алекс. Той се интегрира много добре в отбора и се справи добре в тренировките. В крайна сметка имаме няколко несигурности с Лерой, където не знаем колко е натоварен. Позицията на вратаря има предимството, че ако някой се контузи, може да се повика негов заместник по всяко време.

Ето затова предпочитаме да имаме още един полеви играч, който в момента е близо до 100%", заяви Нагелсман пред RTL.

Nagelsmann: "The decision has nothing to do with Alex's performance. He has integrated very well into the group and has done well in training. In the end, we have a few uncertainties with Leroy, where we don't know how much strain he can tolerate. The goalkeeping position has the… https://t.co/kTUDcCo5Vz