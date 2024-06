След демонстративен футболен мач - спрягат Фюри за трансфер в Челси (ВИДЕО)

Вчера се проведе благотворителен футболен мач между Англия и сборен отбор на света. Англия спечели с резултат 6:3.

На събитието присъстваха футболисти, бивши футболисти, както и известни личности - youtube-ри, актьори, певци и дори боксьори. Еди Хърн излезе за националния отбор на Англия. Но по някаква причина Томи Фюри и Тони Белю играха за световния отбор.

Look at the state of this throw in from Tommy Fury pic.twitter.com/aLe77WAV8o