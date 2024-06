Селекционерът на Англия: Ако не спечелим Евро 2024 напускам

Селекционерът на английския национален отбор Гарет Саутгейт призна, че може да напусне поста си след края на започващото в петък Европейското първенство.

„Ако не спечелим турнира, вероятно няма да остана“, заяви той пред Bild.

🗣️ Gareth Southgate: "If we don't win, I probably won't be here anymore. Then it might be the last chance. I think about half of the national coaches leave after a tournament - that's the nature of international football. I've been here for almost eight years now and we've come…