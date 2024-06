Почина легенда на НБА и член на Залата на славата

Легендарният играч на НБА и член на Залата на славата – Джери Уест, чийто силует стана вдъхновение за логото на НБА, почина на 86-годишна възраст, съобщиха от ЛА Клипърс.

Уест прекара 14-годишната си кариера като баскетболист с тима на Минеаполис/Лос Анджелис Лейкърс, отбелязвайки 25 192 точки. В историята на „езерняците“ той изостава единствено от друг трагично загинал славен играч – Коби Брайънт.

Уест участва в мача на звездите всеки сезон от кариерата си и печели наградата за MVP във финалите през 1969-а година и шампионската титла три години по-късно.

Като изпълнителен директор Уест беше ключова фигура в изграждането на династията Showtime на Лейкърс. Той печели пет шампионски титли през 80-те години на миналия веок, оформяйки отбор, воден от Меджик Джонсън. Карийм Абдул-Джабар и Джеймс Уърти. Също така той беше инструментът, спомогнал за привличането на Коби Брайънт, Шакийл Онийл и Фил Джаксън в периода между 1996 и 2000 година.

Basketball Hall of Famer Jerry West has died at the age of 86. pic.twitter.com/hF2xptmySL