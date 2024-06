Лука Дончич бесен на съдиите в третия мач с Бостън

Голямата звезда на Далас Маверикс Лука Дончич не остана никак доволен от работата на съдиите по време на третия мач от финалната серия за титлата в НБА с Бостън Селтикс. Словенецът извърши шест лични нарушения и напусна паркета с оставащи 4:12 минути до края на редовното време.

“Не ни позволиха да играем физически. Не знам, нищо не искам да кажа, но да получа шест лични нарушения на Финалите е… Стига…”

This was Luka Doncic's sixth foul. Good or bad call? 🤔



pic.twitter.com/sH6pvnkxRj