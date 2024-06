Везенков премина в нов отбор

Българската баскетболна звезда Александър Везенков има нов отбор.

Торонто Раптърс официално обяви привличането на Везенков. Крилото премина в Торонто като част от сделката на канадския тим със Сакраменто Кингс, която включва няколко баскетболисти и избор от драфта през 2025 година, предаде БНР.

Торонто Раптърс получи Александър Везенков и гарда Дейвиън Мичъл, избора от Драфт 2024 - Джамал Шийд, както и бъдещият избор на калифорнийци във втория кръг на драфта през 2025 година. „Кралетете“ от своя страна получиха Джейлън Макдейниълс.

През изминалата кампания Раптърс завършиха на 12-то място в Източната конференция. Тимът има само една титла, спечелена през 2019 г. Националът ни взе участие в 42 мача в дебютния си сезон в най-силното баскетболно първенство в света, в които записа средно по 5,4 точки и 2,3 борби. Везенков отсъства дълго време заради контузия в глезена, припомня bTV.

28-годишното тежко крило и треньорът на Торонто - 45-годишният сърбин Дарко Раякович, преди броени дни бяха звездни участници от НБА в треньорски семинар, организиран от Евролигата в Атина. През миналия уикенд Везенков и Раякович бяха заедно на сцената за събитието, организирано от Борда на треньорите в Евролигата. Предполага се, че именно там е постигнато принципното съгласие за осъществяване на сделката.

Преди да застане на кормилото на канадците, Раякович е бил помощник в Оклахома, Финикс и Мемфис.

The Toronto Raptors make the deal with the Sacramento Kings official.



Raptors:

Davion Mitchell, Sasha Vezenkov, draft rights to Jamal Shead and a 2025 second-round pick (via Portland)



Kings:

Jalen McDaniels pic.twitter.com/5Nz1Kl83Xb