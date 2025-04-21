Радослав Гидженов и Волен Чинков ще свирят реваншите за купата

Изрязали думите "благодаря на един пилот, но не на вас, г-н президент“ на Самуел Финци

И в България, и в Германия Самуел Финци е един от изявените театрални, филмови и телевизионни режисьори. Роден е на 20 януари 1966 г. в Пловдив в семе ...