Радослав Гидженов и Волен Чинков ще свирят реваншите за купата

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за полуфиналните срещи - реванш в турнира за Купа на България.
Мачът ЦСКА - Черно море ще бъде свирен от Радослав Гидженов.
Волен Чинков пък ще е главен рефер на Лудогорец - Ботев Враца.
В първите срещи Черно море Варна и ЦСКА завършиха наравно 0:0, а Лудогорец победи Ботев във Враца с 1:0.
22 април 2025 г., вторник, 19:00 ч.
ЦСКА - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Владимиров Игнатов
23 април 2025 г., сряда, 19:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
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