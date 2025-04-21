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Радослав Гидженов и Волен Чинков ще свирят реваншите за купата

Радослав Гидженов и Волен Чинков ще свирят реваншите за купата

21 Април, 2025 17:34 279 0

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  • черно море-
  • ботев враца-
  • лудогорец

Мачовете са във вторник и сряда

Радослав Гидженов и Волен Чинков ще свирят реваншите за купата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за полуфиналните срещи - реванш в турнира за Купа на България.

Мачът ЦСКА - Черно море ще бъде свирен от Радослав Гидженов.

Волен Чинков пък ще е главен рефер на Лудогорец - Ботев Враца.

В първите срещи Черно море Варна и ЦСКА завършиха наравно 0:0, а Лудогорец победи Ботев във Враца с 1:0.

22 април 2025 г., вторник, 19:00 ч.
ЦСКА - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Владимиров Игнатов

23 април 2025 г., сряда, 19:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Цветан Кръстев Кръстев


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