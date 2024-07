Меси ще е капитан на отбора на Мейджър Лийг Сокър в Мача на звездите

Лидерът на Интер Маями Лионел Меси ще води отбора на футболистите от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) в Мача на звездите срещу най-добрите играчи от мексиканската лига. Двубоят ще се проведе е на 24 юли в Кълъмбъс, а Меси ще бъде капитан на сборния тим от САЩ.

37-годишният Меси вкара 12 гола и направи 13 асистенции в едва 12 мача за Интер Маями през сезона. Съотборниците му Жорди Алба, Серхио Бускетст и Луис Суарес също са в списъка.

Списъкът от 30 играчи включва 12, които са избрани след гласувани от феновете, медиите и самите футболисти, плюс 16, които са селектирани от треньора Уилфрид Нанси от Кълъмбъс Крю и двама, избрани от комисаря на МЛС Дон Гарбър.

Шампионът на МЛС Кълъмбъс Крю има най-много футболисти от общо 30-е в списъка - петима.

Messi is included in the MLS Allstar squad pic.twitter.com/o01rwkrDrQ