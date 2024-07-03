Левски и Черно море не се победиха в контрола

Левски и Черно море не се победиха и завършиха наравно 0:0 в приятелски мач, игран в Правец.

До момента „сините“ записаха победи над Спартак Плевен с 2:0 и Септември София с 5:0, като им предстоят контроли с Арда и Макаби Нетаня.

„Моряците“ победиха Фарул Констанца с 1:0 и загубиха с 2:5 от Ботев Пловдив, като им остават проверки с Дунав Русе, Фратрия Варна и Добруджа Добрич.

Състави:

Левски: 1. Пламен Андреев (46' - 44. Матей Маркович) - 50. Кристиан Димитров (65' - 4. Виктор Любенов), 5. Келиан ван дер Каап (65' - 77. Дейвид Михалев), 6. Цунами (К) (65' - 27. Борислав Рупанов) - 21. Алдаир (65' - 22. Патрик-Габриел Галчев (К), 8. Карлос Охене (46' - 71. Антоан Стоянов), 97. Асими Фадига (65' - 11. Джавад Ел Джемили), 3. Майон (65' - 20. Асен Чандъров) - 17. Евертон Бала (65' - 7. Фабио Лима), 88. Марин Петков (65' - 23. Патрик Мислович), 90. Александър Колев (46' - 16. Преслав Бачев)

Резерви: 15. Александър Божилов, 19. Кристиян Йовов, 99. Иван Андонов

Треньор: Станислав Генчев

Черно море: 33. Пламен Илиев - 6. Виктор Попов (65' - 2. Цветомир Панов), 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров (73' - 4. Росен Стефанов), 15. Дани Мартин - 71. Васил Панайотов (73' - 51. Велислав Василев), 44. Начо (46'- 27. Даниел Димов), 17. Мартин Милушев (65' - 23. Едгар Пашеко) - 43. Дуду, 9. Исмаил Иса (73' - 29. Берк Бейхан), 16. Андряс Калкан (46' - 39. Николай Златев)

Резерви: 84. Християн Славков, 10. Мазир Сула, 19. Александър Веселински, 40. Константин Грахльов, 41. Пламен Аршев, 42. Николай Костадинов

Треньор: Илиан Илиев