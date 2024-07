Ето кои отбори имат най-много футболисти на 1/4-финалите на Евро 2024

Първенецът сред клубните отбори в Европа от последния сезон - Реал Мадрид, ще има най-много играчи на предстоящите 1/4-финали от Евро 2024. Те са десет на брой, като също толкова ще има и френския хегемон Пари Сен Жермен.

Междувременно Висшата лига ще бъде най-широко представеното първенство в тази фаза от турнира на Стария континент. Цели 55 футболисти от клубове от Острова ще пътуват за битките сред последните осем.

Clubs with the most players in the #EURO2024 quarter-finals



10: Real Madrid and PSG

9: Barcelona, Bayern and Manchester City

7: Borussia Dortmund and Liverpool



Leagues with the most players:



55: Premier League

39: Bundesliga

34: La Liga

31: Serie A

20: Ligue 1