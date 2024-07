Катастрофа отне живота на играч от NFL

Корнербекът на Минесота Викингс - Кайри Джаксън, избран от четвъртия кръг в драфта на NFL през 2024 г., загина в автомобилна катастрофа. Щатската полиция на Мериленд информира, че 24-годишният Джаксън е една от трите жертви в меле на пътя.

"Съкрушен съм от тази новина. Кайри внесе заразителна енергия в нашия отбор", заяви главният треньор на Викингс - Кевин О'Конъл.

The NFL family is deeply saddened and devasted by the passing of Vikings rookie Khyree Jackson.



Our thoughts and condolences are with his family, loved ones and everybody involved in this tragic accident. pic.twitter.com/Qj2rc4YgNv